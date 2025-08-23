Названы продукты для хорошего сна

Для запуска циркадных ритмов и выработки мелатонина нужна незаменимая аминокислота триптофан, которую организм должен получать с пищей.

"Триптофан участвует в синтезе "гормона циркадных ритмов" и "запуска" сна – мелатонина. Он относится к разряду незаменимых аминокислот и не вырабатывается нашим организмом самостоятельно, а, значит, мы должны получать его с едой", - рассказала РИА Новости нутрициолог Мила Масленникова.

Как указала врач, при попадании в организм триптофан превращается в гидрокситриптофан (5-HTP), а тот, в свою очередь, участвует в образовании серотонина, который затем превращается в мелатонин. Реакция проходит при достаточном количестве кофакторов и витаминов группы В. Если человек не получает триптофан с пищей, цепочка реакций рушится, что ведет к целому ряду нарушений в организме.

"В каких продуктах содержится триптофан: соя (соевый протеин), тыква, семечки подсолнуха, льна, кунжут. Орехи, неочищенный овес, киноа, гречка, бурый рис, белок куриного яйца, сыры и другие молочные продукты. Курица, индейка, кролик и субпродукты, говядина, утка, жирная рыба и икра, какао бобы, бананы", - поделилась Масленникова.

Нутрициолог отметила, что триптофан также регулирует аппетит, влияя на выработку серотонина, который, в свою очередь, играет важную роль в ощущении сытости.

"Известно, что больше 90% серотонина вырабатывается именно в кишечнике. Серотонин, который вырабатывается в ЦНС, регулирует стресс, эмоции, аппетит, а тот, который вырабатывается в кишечнике, модулирует перистальтику и не только. Серотонин обеспечивает связь мозга и кишечника, и, если возникают нарушения в кишечной микрофлоре или воспалительные заболевания, то это сказывается на выработке серотонина и в ЦНС, и в периферической. То есть здоровый ЖКТ поддерживает эмоциональный баланс через повышение выработки свободного триптофана и, соответственно, серотонина", - подытожила эксперт.

