От чего начинается «старческая» бессонница

Врач-сомнолог Павел Кудинов рассказал о том, почему пенсионеры так мало и плохо спят, а также объяснил, почему не стоит в таких случаях налегать на снотворное.

«Почти у каждого из нас есть пожилые родственники, и все они постоянно жалуются на то, что они плохо спят. Как они плохо спали сегодня, не очень хорошо вчера и ужасно будут спать завтра, — отметил специалист, — Дело в том, что бессонница бывает двух типов: нарушение проблем засыпания и проблемы с нарушением поддержания сна. То есть человек просыпается посреди ночи и второй раз, ему тяжело заснуть».

Как пояснил медик, чаще всего бессонницы связаны с тревогами или депрессивными расстройствами, но в случае пожилых людей все куда интереснее.

«Человек всю жизнь работал — он мало спал, много работал, рано приходилось просыпаться, чтобы идти на работу, и тут наступает пенсия. Человек радостно пытается выспаться. К сожалению, впрок выспаться невозможно, поэтому, когда он ложится чуть раньше и встает чуть позже, теперь ему не нужно на работу, он спит больше, он спит дольше, чем спал, когда он был молодым», — цитирует 5-tv.ru врача.

Специалист посоветовал спать столько же, сколько в детстве, юности, зрелом возрасте, а не прибегать к препаратам, которые врачи чаще всего назначают от незнания, что делать с жалобами пожилых пациентов.

Медик предложил вернуться к шести-восьмичасовому сну и категорически исключить дневную дремоту.

«Если мы говорим о том, что пожилые люди меньше думают, меньше двигаются, у них меньше жизненная активность, то этой жизненной активности нужно прибавить. Нужно выходить гулять на продолжительные, монотонно и прогулки. Ну, настолько, насколько этот человек может их выполнить», — пояснил врач.

Скандинавская ходьба, прогулки по городу, экскурсия, общение с родственниками, общение с людьми — это не только разнообразит жизнь, но и добавит естественной усталости. А усталость уже поможет в процессе засыпания и улучшении качества сна.

Как сообщала «Свободная Пресса», ранее Лапа предупредила об опасности злоупотребления морковью. По ее словам, этот овощ относится к аллергенным продуктам, так как содержит в себе гистамины.