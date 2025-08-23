Полезные свойствах облепихи для здоровья

Врач-нутрициолог Екатерина Гузман рассказала о полезных свойствах облепихи.

«Облепиха является одним из лидеров по содержанию витамина C, который укрепляет иммунитет, защищает клетки от повреждения свободными радикалами и участвует в синтезе коллагена. Содержит витамины B1, B2, B3, B6 и B9, необходимые для нормальной работы нервной системы, энергетического обмена и кроветворения. Витамины E, A, каротиноиды, жирные кислоты (омега-3, омега-6, омега-9), микроэлементы (железо, калий, кальций, магний, фосфор), флавоноиды», - перечислила специалист в интервью «Газете.ru».

Помимо этого облепиха способна повысить устойчивость организма к простудам и другим инфекционным заболеваниям. Кроме того, облепиха помогает в снижении уровня холестерина в крови, улучшает эластичность сосудов и предотвращает образование тромбов. «Оказывает противовоспалительное и ранозаживляющее действие при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, улучшает пищеварение», - отметила Гузман.

Оказывает облепиха благотворное влияние и на зрение.

Ранее сообщалось, что регулярное употребление кукурузы способствует нормализации работы желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) благодаря пищевым волокнам.