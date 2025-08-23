В чем польза кукурузы для здоровья

Регулярное употребление этого популярного в России продукта способствует нормализации работы желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) благодаря пищевым волокнам.

Речь идёт о кукурузе, передаёт «Петербург2». По данным издания, которое ссылается на Роспотребнадзор, в её зернах содержатся витамины РР, Е, К, а также витамины группы В (В1, В2) и аскорбиновая кислота.

Кроме того, в початках кукурузы содержатся важные минералы, такие как калий, фосфор, железо и магний, а белок этого злака богат незаменимыми аминокислотами для человеческого организма – триптофаном и лизином.

Помимо этого, в кукурузе есть бета-каротин и лютеин, способствующие здоровью глаз. Также злак обладает противоотёчным эффектом, помогая снизить боли в суставах и укрепить иммунную систему.

Не стоит забывать, что кукуруза противопоказана людям, страдающим сахарным диабетом, а также к гражданам с обострением заболеваний желудочно-кишечного тракта, особенно со склонностью к диарее.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», врач-инфекционист Владимир Неронов заявил, что варёная кукуруза, употребляемая на пляже, может стать причиной кишечных инфекций.