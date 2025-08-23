Почему важно полностью отказаться от алкоголя

Алкоголь представляет собой токсичное и психоактивное вещество, вызывающее привыкание и способное спровоцировать более двухсот различных болезней, травм и других проблем со здоровьем. Употребление спиртного ассоциируется с повышенной вероятностью развития серьезных неинфекционных заболеваний, таких как сердечно-сосудистые и онкологические, а также психических и поведенческих расстройств, включая алкогольную зависимость. Еще в 1975 году, на ХХVIII сессии ВОЗ, было заявлено, что алкоголь является наркотиком номер один в мире, наносящим ущерб здоровью населения.

Негативные последствия употребления алкоголя огромны. Это фактор, способствующий демографическому, социальному и экономическому кризису, представляющий собой общенациональную угрозу для деградации личности, семьи, общества и государства. Увеличение потребления алкоголя ослабляет семейные ценности и приводит к рождению детей с врожденными дефектами и отклонениями.

В России под воздействием алкоголя совершается значительная часть преступлений: 82% убийств, 75% самоубийств и 50% изнасилований. Каждое четвертое преступление (28,2%) в стране совершается людьми в состоянии алкогольного опьянения. По данным ГИБДД, каждая четвертая смерть на дорогах связана с ДТП, виновником которого был пьяный водитель.

Алкоголь занимает третье место среди факторов риска преждевременной смертности, инвалидности и ухудшения здоровья. Риск инсульта у пьющего человека увеличивается на 72%, вероятность инфаркта утраивается, а риск нарушений сердечного ритма и аневризм возрастает вдвое.

Экономические потери России из-за чрезмерного употребления алкоголя составляют от 1,7 до 2 триллионов рублей в год. Это связано с ростом смертности, сокращением продолжительности здоровой жизни, потерей трудоспособности, снижением производительности труда, затратами на лечение связанных с алкоголем заболеваний, социальными выплатами, ДТП, расходами на содержание заключенных и борьбу с преступностью и беспризорностью.

Правительство утвердило план действий по реализации концепции сокращения потребления алкоголя в России к 2030 году. Предыдущая концепция, действовавшая с 2009 по 2020 год, помогла снизить потребление алкоголя в стране с 18 до 8,8 литров на человека в год (на 51%).

Важнейшим способом снижения потребления алкоголя является развитие пропаганды здорового образа жизни. Повышение осведомленности о вреде алкоголя и изменение социальных норм играют ключевую роль.

Отказ от алкоголя приносит пользу организму, улучшая физическое здоровье (снижение риска заболеваний, нормализация веса), психическое здоровье (стабилизация настроения, улучшение когнитивных функций и сна), внешний вид, повышая качество жизни и экономя деньги.