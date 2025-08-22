Пять продуктов, которые нужны для здоровья глаз

Офтальмолог Виктор Массоте заявил, что для профилактики проблем со зрением необходимо изменить рацион. Для этого он в разговоре с изданием Terra предложил включить в ежедневное меню пять продуктов.

«Морковь является классическим продуктом для "питания" глаз, поскольку она богата бета-каротином, предшественником витамина А, необходимым для правильного функционирования сетчатки», — рассказал Массоте.

Также он посоветовал чаще употреблять в пищу темно-зеленые листовые овощи и рыбу, в которой содержится большое количество омега-3 жирных кислот. Кроме того, для профилактики проблем со зрением необходим цинк, который можно найти в яйцах. Цитрусовые же богаты витамином C, защищающим кровеносные сосуды сетчатки и обладающим мощными антиоксидантными свойствами, которые важны для снижения риска развития катаракты, заключил врач.

Ранее офтальмолог Антон Казанцев рассказал об опасных для зрения привычках. По его словам, одной из главных проблем современного мира является бесконтрольное использование гаджетов.