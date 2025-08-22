Диетолог рассказал, какое мясо нужно есть каждый день

Врач-диетолог Марият Мухина в беседе с НСН заявила, что по количеству белка курятина почти не уступает говядине, а по цене дешевле практически в три раза.

© unsplash

Курятина должна быть на столе у каждого россиянина, заявила НСН врач-диетолог Марият Мухина.

Депутат Госдумы Сергей Лисовский ранее посоветовал россиянам с низким доходом переходить на курятину. По его словам, в России мясо птицы, согласно статистике, самое дешёвое в мире.

Мухина подчеркнула, что главная ценность курятины – белок.

«Курица ценна тем, что её мясо — это полноценный белок очень хорошего качества. По его количеству курятина почти не уступает говядине, а по цене дешевле практически в три раза. А куриные субпродукты ещё дешевле. Куриная печень, в частности, очень полезна для беременных, детей и пенсионеров из-за железа и белка, которые в ней содержатся», — рассказала специалист.

Мухина отметила, что в курице полезно не только белое мясо.

«Многие не любят курицу, потому что не умеют её готовить. Это достойный продукт, который должен быть на столе у каждого россиянина. При этом каждый день. В курице полезно не только белое мясо, но даже кожа, потому что она содержит огромное количество эластина и коллагена. Из курицы можно делать суфле, котлеты, фарш. Ничего не должно выбрасываться. Детей необходимо приучать есть различные части курицы, чтобы питание было разнообразным», — указала диетолог.

Она также обратила внимание на то, что растительный белок не способен полностью заменить мясо.

«Белок растительного происхождения, содержащийся в бобовых и различных крупах, тоже очень нужен, но там нет полноценного состава аминокислот, а в мясе — есть. Соя сейчас вся генетически модифицированная. В России её продажа ограничена. Горох, чечевица и другие бобовые могут вызывать обильное газообразование. Многие не могут их употреблять из-за пищевой непереносимости. В миндальном, кокосовом молоке очень много консервантов и различных добавок», — пояснила Мухина.

