Чем опасна апельсиновая диета

Нутрициолог Ольга Бурлакова предупредила об опасностях апельсиновой монодиеты, которая может спровоцировать нарушения работы ЖКТ, набор веса и сердечно-сосудистые проблемы. Несмотря на пользу клетчатки и витамина С, такой режим питания противопоказан людям с хроническими заболеваниями и избыточным весом. Эксперт подчеркивает необходимость консультации с врачом перед изменением рациона, так как резкие ограничения могут усугубить existing health issues. Ранее специалисты уже объясняли риски арбузного похудения, связанные с мочегонным эффектом и недостатком питательных веществ.

