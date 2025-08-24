Терапевт дал простой совет, как не заболеть в сезон простуд

Врач-терапевт дала простой совет, как не заболеть в сезон простуд
Терапевт Чернышова: чаще мойте руки, ОРВИ - это болезнь грязных рук.
Специалист отметила:
"Хочется вспомнить, что самый низкий уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными заболеваниями был отмечен в 2020 году. Тогда люди вообще не болели простудными заболеваниями, потому что они сидели дома, носили маски, перчатки, мыли руки, избегали скопления людей. Вот все эти меры помогут нам и сегодня избежать простудных заболеваний".
Надежда Чернышова сказала:
"Очень важно руки мыть. Грипп и ОРВИ - это болезнь грязных рук. Когда мы в транспорте беремся за поручни или в банкомате прикасаемся к клавишам, потом немытыми руками что-то кладем в рот, то мы таким образом заносим себе вирусы в организм. Поэтому надо руки мыть, по возможности перчатки носить в транспорте, например, чтоб голыми руками не держаться за поручни".
Врач посоветовала:
"И я очень рекомендую, если вы уже заболели, не выходить на улицу, не контактируйте с другими людьми, не выходите на работу, чтоб не заражать окружающих. А если по какой-то необходимости вам срочно потребовалось выйти из дома, то, по крайней мере, надевайте маску, чтобы ваши микробы не рассеивались и не заражали других людей".