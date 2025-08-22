Влияние газированных напитков на здоровье может быть гораздо более серьезным, чем кажется на первый взгляд. Эту тему RuNews24.ru обсудил с врачом Екатериной Дмитренко.

«Газировка часто становится причиной постоянной усталости», – отмечает врач.

Она объясняет, что содержание сахара в таких напитках способствует резкому увеличению уровня глюкозы в крови, за которым следует её падение. Это приводит к ощущению усталости и в конечном итоге к стремлению съесть ещё больше сладкого.

Также стоит отметить, что регулярное потребление высококалорийных газированных напитков может привести к набору лишнего веса и повысить риск развития диабета 2-го типа.

«Каждая банка газировки содержит десятки граммов сахара, что пополняет организм лишними калориями без питательной ценности», – пояснила Дмитренко.

Иммунная система страдает от избыточного потребления сахара. Сахар ухудшает функцию лейкоцитов, тем самым снижая защитные силы организма. Это делает нас более уязвимыми к инфекциям и различным заболеваниям.

Газированные напитки также часто содержат консерванты и красители, которые могут воздействовать на нашу иммунную систему. Исследования показывают, что некоторые из этих химических веществ могут вызывать воспалительные процессы в организме.

«Другим серьезным последствием является нагрузка на печень», – предупреждает эксперт.

Постоянное потребление напитков с высоким содержанием сахара может привести к жировой болезни печени, что в свою очередь может вызвать более серьезные заболевания.

«Что касается гормонального баланса, то газированные напитки могут способствовать дисбалансу гормонов», – продолжает врач.

Это особенно критично для подростков, поскольку изменение уровня гормонов может приводить к проблемам с кожей, включая акне и другие высыпания.

По словам эксперта, природная вода – это именно то, что было «создано» для нашего организма. Она содержит необходимые минералы и помогает в детоксикации.

Врач рекомендует заменить газированные напитки на фильтрованную минеральную воду. Если вам не хватает вкуса, добавьте немного лимона или лайма.

«Так вы не только улучшите свой гидратационный баланс, но и внесете дополнительные витамины и антиоксиданты в свой рацион», – подводит итог Екатерина.

Подводя итог, можно сказать, что газированные напитки – это «бомба замедленного действия» для здоровья. Чтобы снизить риск заболеваний и поддерживать высокий уровень энергии и хорошее самочувствие, стоит серьезно пересмотреть свой рацион. Пейте больше воды, и ваше тело скажет вам спасибо.