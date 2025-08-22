Какой завтрак зарядит энергией на весь день

Зеленый смузи с клубникой лучший вариант завтрака, который зарядит энергией на целый день. Такое мнение высказала диетолог Наталья Мизинова, пишет NEWS.ru.

Зеленый смузи, по словам эксперта, должен содержать ингредиенты, богатые витаминами и микроэлементами. Это салат, шпинат, брокколи, мята, сельдерей.

Смузи можно приготовить, добавив в блендер смесь зелени, меда и любимого фрукта, например, клубники, арбуза или банана. Это сочетание ингредиентов обеспечит организм необходимыми питательными веществами и улучшит состояние микрофлоры кишечника, что, в свою очередь, подарит чувство бодрости и энергичности на весь день.

Мизинова подчеркнула, что включение в рацион сезонных продуктов, таких как фрукты, овощи и листовые зеленые овощи, помогает поддерживать щелочную среду организма, что положительно сказывается на самочувствии и настроении.

