Врачи объяснили, как алкоголь может привести к ранней деменции

Частичная потеря памяти при употреблении спиртного связана с нарушениями функций мозга. Из-за повреждения нейронов некоторые участки мозга перестают функционировать, что приводит к неспособности запомнить происходящее.

Алкогольная амнезия или блэкаут – следствие злоупотребления спиртным, когда поврежденные нейроны приводят к нарушению работоспособности мозга.

Это напрямую сказывается на качестве воспоминаний и приводит к их частичной утрате, сообщает РИА ПензаСМИ со ссылкой на экспертов.

Если такое состояние повторяется регулярно, даже в трезвом состоянии человек теряет способность концентрировать внимание и запоминать новую информацию.

Более того, при длительном злоупотреблении спиртным из-за нарушения работы мозга и ЦНС растет риск возникновения эпилепсии и ранней деменции.

Эти заболевания приводят к инвалидности, лишая человека возможности вести нормальную и активную жизнь, напомнили врачи.

