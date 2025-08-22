Психиатр объяснил, почему цифровой детокс может быть вреден
Психиатр Александр Федорович рассказал, что цифровой детокс нередко вызывает сепарационную тревогу. По его мнению, во время такого перерыва человек чувствует себя изолированным от общества и информационного потока, что приводит к ощущению одиночества.
Федорович отметил в беседе с «Радио 1», что цифровой детокс усиливает дистанцию между человеком и внешним миром. Это может проявляться в раздражении из-за проблем с интернетом или техникой. Он назвал это нарастающей тревогой, мешающей вести привычный образ жизни.
Психиатр подчеркнул, что перед началом цифрового детокса стоит задуматься: что я потеряю, если не проверю мессенджер или социальные сети? Он добавил, что поддерживает эту практику, так как она помогает понять, что можно жить без постоянной связи с технологиями.
Федорович призвал всех попробовать цифровой детокс.