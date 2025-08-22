Почему цифровой детокс может быть вреден

Психиатр Александр Федорович рассказал, что цифровой детокс нередко вызывает сепарационную тревогу. По его мнению, во время такого перерыва человек чувствует себя изолированным от общества и информационного потока, что приводит к ощущению одиночества.

Федорович отметил в беседе с «Радио 1», что цифровой детокс усиливает дистанцию между человеком и внешним миром. Это может проявляться в раздражении из-за проблем с интернетом или техникой. Он назвал это нарастающей тревогой, мешающей вести привычный образ жизни.

Психиатр подчеркнул, что перед началом цифрового детокса стоит задуматься: что я потеряю, если не проверю мессенджер или социальные сети? Он добавил, что поддерживает эту практику, так как она помогает понять, что можно жить без постоянной связи с технологиями.

Федорович призвал всех попробовать цифровой детокс.