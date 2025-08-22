Названы пять продуктов, которые защитят ноги от отеков и варикоза

Сниженная мобильность и несбалансированный рацион с обилием соленой и жирной пищи, усиливающей дегидратацию, приводят к развитию отека в ногах и усиливают симптомы варикоза. Добавление в рацион ягод, цитрусовых, болгарского перца, шпината и огурцов поможет справиться с проблемой, рассказала «Газете.Ru» врач-терапевт Ирина Никулина.

© Газета.Ru

Варикозное расширение вен, состояние, при котором венозные стенки деформированы и воспалены, — заболевание массовое. По данным ВОЗ, ему подвержена почти треть мирового населения. В России, согласно статистике, такой диагноз имеют порядка 38 миллионов жителей. Это обусловлено малоподвижным образом жизни и лишним весом все большего числа юных пациентов.

«Если нет возможности размяться в течение дня, помогут простые советы: побольше воды и травяных чаев. Помимо этого, не стоит забывать, что еда тоже стоит на защите сосудов. Ягоды (черника, смородина, вишня) богаты антоцианами. Это мощные антиоксиданты, укрепляющие капилляры. Цитрусовые, болгарский перец и зелень содержат витамин С и рутин. Этот дуэт идеален для синтеза коллагена и поддержания эластичности венозных стенок. Листовые овощи (шпинат, капуста) — источник магния и калия, регулирующих водный баланс и уменьшающих судороги. Сельдерей и огурцы — натуральные диуретики. Они помогают мягко выводить лишнюю жидкость», — отметила Никулина.

Также врач посоветовала ограничить употребление соли (она существенно задерживает воду в организме), фастфуда, копченостей, сахара, кофе и алкоголя — это сильнейшие дегидратанты.