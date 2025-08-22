Врач предупредила о вреде использования наушников

Наушники не стоит использовать больше часа, иначе это может привести к развитию грибковых инфекций в ухе и нейросенсорной тугоухости, рассказала «Газете.Ru» врач-оториноларинголог, сурдолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Лариса Вылегжанина.

«Главное условие безопасного использования наушников — отсутствие плотного прилегания к стенкам слухового прохода. Если наушники сильно давят и создают механическую абтурацию (перекрытие слухового канала), это может привести к воспалительному процессу — наружному отиту. Особенно это актуально в жаркую погоду, когда повышается потоотделение, а вентиляция ухудшается. Если при этом развивается грибковая инфекция, то лечение становится значительно сложнее: такая флора плохо поддается санации. При отсутствии давления и хронических заболеваний уха (например, гнойного отита), а также если ухо остается сухим, допускается ношение наушников в течение 1–2 часов», — отметила доктор.

Однако даже в этом случае важно периодически вынимать их, чтобы слуховой проход мог «аэрироваться», — то есть обеспечить доступ воздуха к барабанной перепонке. Особенно строго это правило следует соблюдать при наличии перфорации перепонки: в таком случае вентиляция уха имеет критическое значение.