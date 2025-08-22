В чем польза артишока и кому следует его избегать

Артишок считают одним из овощных деликатесов. На вкус он мягко-сладкий, с нежной горчинкой и ореховым ароматом, и немного напоминает спаржу. Этот овощ был популярен в Древней Греции и Риме, любил артишоки и российский император Петр I. Артишок обладает массой полезных свойств, но в некоторых случаях от его употребления лучше воздержаться.

Артишок относится к роду растений семейства Астровые. Внешне он напоминает чертополох. Сочные чешуи и цветоложе артишоков используются для приготовления вторых блюд, гарниров и пюре. Также артишоки добавляют в десерты, а из бутонов и корней растения заваривают тонизирующий чай.

«Польза артишока обусловлена его богатейшим составом. Один бутон поставляет в организм до 30% суточной нормы потребления клетчатки. При высокой энергетической ценности растение обладает малым количеством калорий — 60 килокалорий на 100 граммов и большим содержанием белка — четыре грамма на 100 граммов. Это позволяет использовать его как альтернативу бобовым и мясу», — рассказали агентству РИА «Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

Артишок также содержит большое количество хлорогеновой кислоты: это мощный антикосидант, который уменьшает риски развития сахарного диабета, рака, заболеваний сердечно-сосудистой системы. Овощ богат витаминами A, E, B1, B2, B6, B9, C и минералами: в нем присутствует фтор, медь, цинк, йод, железо.

«Осторожность при употреблении артишока следует проявлять при нарушении работы желчевыводящих путей, воспалении желчного пузыря, проблемах с почками, гипотонии», — пояснили в Роспотребнадзоре.

У качественных артишоков темно-зеленые, крепкие листья. Если на листьях есть темные пятна, такой овощ лучше не покупать. Сырые артишоки нужно хранить в холодильнике в п/э пакете не более трех суток. Прежде чем положить овощ на хранение, нужно удалить нижнюю часть стебля и намочить место среза водой. В морозильной камере готовые артишоки могут лежать не более двух месяцев.

