Эксперт назвала фрукты, которые лучше не сочетать

Хотя фруктовые салаты кажутся безобидным и полезным блюдом, некоторые сочетания могут ухудшить пищеварение или снизить усвоение питательных веществ, предупредила доцент кафедры диетологии университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева. Об этом специалист рассказала в беседе с «Лентой.ру».

«К нежелательным сочетаниям относятся кислые и сладкие фрукты. Например, апельсины с бананами или киви с виноградом. У них разная скорость переваривания, из-за этого может быть брожение и дискомфорт. Также фрукты с высоким содержанием воды и крахмалистые (арбуз плюс банан) — такое сочетание перегружает ЖКТ. Цитрусовые с молочными продуктами (апельсины и йогурт) — кислота может свернуть молоко, вызвав тяжесть в желудке», — перечислила Лебедева.

При этом специалист отметила, что к безопасным комбинациям можно отнести: сладкие фрукты, например, бананы, манго, финики в сочетании с полусладкими — яблоками, грушами; ягоды, например, клубника и черника в сочетании с кислыми фруктами, такими как киви и ананас. Еще одним безопасным сочетанием диетолог назвала зелень и нейтральные фрукты.

«Если после фруктового салата возникает вздутие или изжога, проверьте, не смешиваете ли вы несовместимые виды. Оптимальный вариант — есть фрукты отдельно или сочетать их по принципу "одинаковой текстуры и кислотности"», — Анастасия Лебедева, доцент кафедры диетологии университета РОСБИОТЕХ.

Ранее диетолог Марина Копытько заявила, что о пользе яблок существует много мифов. Прежде всего специалист посоветовала перестать считать яблоки лучшим перекусом. На самом деле, по ее словам, фрукт лучше всего есть в качестве второго завтрака, а в вечерние часы от него лучше отказаться, так как обилие фруктозы грозит набором лишнего веса.