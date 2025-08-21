Минсельхоз займется улучшением питания жителей России

Специалисты Минсельхоза займутся улучшением питания россиян. Об этом в рамках II всероссийского форума селекционеров и семеноводов "Русское поле - 2025" заявила глава министерства Оксана Лут.

Она пояснила, что на сегодняшний день акцент в агропромышленном комплексе делается на увеличение объемов производства, в то время как основной запрос людей - это качественные продукты.

«Запрос общества - это, конечно, вопрос качества рационального питания. Это тематика, которая сейчас начала возникать. Пока сельхозтоваропроизводители или переработчики с ней мало связаны, потому что наша задача - произвести больше»‎, — цитирует главу Минсельхоза РИА Новости.

Лут также добавила, что данной темой министерство займется уже в текущем году.