Диетолог рассказал, как худеть без чувства голода

В борьбе с лишними килограммами многие зачастую используют средства, которые, как считается, должны принести быстрый результат без особых усилий.

Однако похудение происходит только в одном случае, если человек придерживается системы дефицита калорий, то есть потребляет с едой меньше энергии, чем организм тратит в течение дня.

Об этом в интервью Общественной Службе Новостей заявила врач-диетолог Маргарита Королёва. По её словам, добиться надёжного результата можно, лишь пошагово снижая вес естественным путём.

«Человек набирает в весе исключительно за счёт избытка полученных калорий, — пояснила медик. — Так что да, для похудения нужен дефицит калорий. Но при этом обязательно надо сохранить питание как таковое. Не должно быть дефицитов полезных компонентов, не должно быть состояния голода».

При этом Королёва отметила, что в борьбе с лишним весом необходимо отдавать предпочтение полезным продуктам, насыщенным всеми необходимыми веществами, а также употреблять достаточное количество жидкости и поддерживать физическую активность.

«Все эти физиологические меры помогут человеку без постоянного чувства голода постепенно избавляться от лишних килограммов и при этом восстанавливать здоровье, активность, работоспособность, когнитивные функции и другие преимущества», — резюмировала диетолог.

