Ученые предупредили о повышенной опасности популярной диеты

В соцсетях набирает популярность так называемая «плотоядная» диета (carnivore diet), предполагающая полный отказ от растительной пищи в пользу мяса и животных жиров. Сторонники уверяют, что такой рацион избавляет от болезней и лишнего веса, однако ученые Пермского Политеха предупредили: увлечение подобным трендом может привести к тяжелым последствиям для здоровья. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Идея «корневор-диеты» зародилась в США после выхода книги Шона Бейкера «Плотоядная диета» (2018). Сегодня мода на мясной рацион дошла и до России. Его правило одно — никаких овощей, фруктов, круп и бобовых, только мясо, рыба, яйца, сливочное масло и другие животные жиры.

«Отказ от растительной пищи приводит к дефициту витаминов и минералов, а отсутствие клетчатки нарушает работу кишечника и ослабляет иммунитет. Недостаток углеводов грозит гипогликемией, нарушением работы мозга и системными сбоями», — пояснил Валерий Литвинов, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ.

«Отдельный риск несет употребление сырого мяса, — добавила профессор кафедры "Охрана окружающей среды" ПНИПУ Лариса Волкова. — Оно может содержать паразитов, бактерии и токсины. Кроме того, чрезмерное потребление насыщенных жиров, например в сливочном масле, повышает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний».

По словам экспертов, долгосрочное соблюдение такой диеты чревато не только проблемами с печенью, почками и поджелудочной железой, но и ухудшением состояния кожи, волос, ногтей, снижением иммунитета, а также ростом риска инфаркта.

«Каждый десятый инфаркт связан именно с несбалансированным питанием, исключающим растительную еду», — подчеркнула Волкова.

Ученые напомнили: любые радикальные изменения в рационе допустимы только под контролем врача. В противном случае мода на «плотоядное питание» может обернуться серьезными проблемами — от анемии и отравлений до сердечно-сосудистых катастроф.