Топ-5 продуктов, вызывающих воспаление

Некоторые продукты являются «кнопкой активизации» воспалительных процессов, которые могут привести к серьезным заболеваниям у человека. Какие продукты и почему вызывают воспаление в организме, «Вечерняя Москва» разбиралась со специалистом.

© unsplash

По словам врача-диетолога Михаила Гинзбурга, воспаление в организме — постоянный процесс, который человек может только снизить или повысить. Повышают его провоспалительные молекулы и клетки, которые содержатся в неправильной еде.

Диетолог перечислил основные из таких продуктов.

Сахар и сахаросодержащие продукты

Он отметил: чем больше в рационе сахара, тем выше риски появления заболеваний ЖКТ, которые активируют воспаление в организме.

Изделия с высоким гликемическим индексом

«Это не сахар в чистом виде, но продукты, при расщеплении которых сахар образуется внутри организма, — уточнил Гинзбург. — К ним относятся белый хлеб, выпечка, белый рис, картофель».

Трансжиры

Среди них диетолог выделил продукты с большим содержанием маргарина — чипсы, кондитерские изделия, фастфуд, соусы, хлебобулочная продукция или жареные продукты.

Красное и переработанное мясо

«Почти любые продукты глубокой переработки (сосиски, сардельки, колбасы — прим. "ВМ") способны вызвать внутренние воспаления, потому что в них содержится много насыщенного жира», — пояснил врач.

Растительные масла

Переизбыток полиненасыщенных жирных кислот провоцирует воспаление в организме, рассказал специалист. Среди таких продуктов он выделил подсолнечное, соевое и кукурузное масла, если употреблять их в большом количестве.

Гинзбург рассказал, что постоянное воспаление в организме может вызвать серьезные заболевания. Среди них:

атеросклероз;

опухоли;

диабет;

ишемическая болезнь сердца;

воспаление соединительных тканей (системная красная волчанка).

Ранее диетолог Ольга Редина в разговоре с «ВМ» назвала продукты — провокаторы сердечной аритмии.