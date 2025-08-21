Перечислены продукты, из-за которых быстро набирают вес

Некоторые продукты стоит исключить из рациона, чтобы не набрать лишние килограммы, рассказала врач-диетолог Мария Швабауэр. Провоцирующие стремительное увеличение веса варианты еды она перечислила в беседе с aif.ru.

Прежде всего специалистка посоветовала отказаться от чипсов, сухариков, соленых орешков, сосисок, шпикачек и колбасы.

«Никакие сосиски не проходят экспертизу по составу: даже в дорогие изделия добавляют крахмал, хрящи, каррагинан и множество специй, содержащих нитраты и только повышающих аппетит. Калорий много, а белком там и не пахнет — только животные жиры», — объяснила она.

Кроме того, продолжила Швабауэр, набор веса провоцируют выпечка и кондитерские изделия, приготовленные на маргарине: песочное печенье типа «Курабье», вафли, некачественные торты и пирожные. Осторожнее диетолог призвала быть с объемом потребляемых соков и соусов и жаренной в большом количестве масла еды: пирожков, чебуреков, картошки фри.

