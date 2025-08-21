Инновация или маркетинг: специалист оценил 3D-щетки для зубов

На фоне популярности новых технологий в повседневной жизни всё больше внимания привлекают 3D-зубные щётки. Их продвигают как инновационный прорыв в уходе за полостью рта. Однако за модным дизайном и громкими обещаниями может скрываться неэффективность и потенциальный вред. Залим Кудаев, основатель федеральной сети клиник «Зубы за один день», рассказал, на что стоит обратить внимание при выборе щётки и почему традиционные модели по-прежнему остаются надежнее.

© unsplash

По словам эксперта, эффективность 3D-щёток во многом преувеличена. Конструкция таких щёток ограничивает площадь контакта с зубами, особенно в труднодоступных зонах. Это снижает качество чистки по сравнению с классическими щётками.

«Рабочая зона таких щеток ограничена промежутками между щетинками, что существенно снижает их эффективность в сравнении с традиционными моделями. Особенно это заметно при очистке труднодоступных мест, где 3D-конструкция оказывается практически бесполезной»‎, — Залим Кудаев, основатель федеральной сети клиник «Зубы за один день».

Кроме низкой эффективности, 3D-щётки могут быть потенциально опасны. Из-за сложной формы с выступающими элементами возрастает риск повредить десны или поцарапать эмаль. Контролировать силу нажатия также труднее, чем при использовании обычной щётки, особенно у детей и пожилых.

Отдельную тревогу вызывает происхождение этих устройств. Большинство 3D-моделей поступает из Китая, где сертификация менее строгая, чем у медицинских изделий. Это означает, что часть продукции может не соответствовать стандартам безопасности.

«Безусловно, китайские производители занимают лидирующие позиции на этом рынке, а процесс сертификации зубных щеток существенно проще, чем медицинских изделий»‎, — Залим Кудаев, основатель федеральной сети клиник «Зубы за один день».

Сегодня рынок 3D-зубных щёток в России активно развивается, и особенно интерес к ним проявляет молодёжь. Однако пока доверие потребителей остаётся ограниченным: около 70% россиян всё ещё предпочитают классические щётки средней жёсткости. Чтобы увеличить спрос, производителям необходимо не только улучшать качество продукции, но и предоставлять доказательства её эффективности.

Цены на такие щётки сильно варьируются. Китайские модели можно найти за 200−1000 рублей, тогда как европейские и американские — в пределах 1000−3000 рублей. Южнокорейские — от 800 до 2500 рублей. Несмотря на это, высокая цена не всегда гарантирует результат.