Тренер посоветовал чек-лист для полумарафона «Лужники»

Проверьте себя по списку.

Для многих бегунов полумарафон «Лужники» — заключительный крупный старт перед Московским марафоном и возможность оценить уровень подготовки к главному беговому событию сезона. До старта осталось всего несколько дней, и сейчас особенно важно сосредоточиться на последних деталях подготовки. Вместе с Павлом Кондрашевым, заместителем руководителя спортивного отдела и тренером Бегового сообщества, составили чек-лист, который поможет ничего не забыть и комфортно подойти к «половинке», особенно, если бежите в первый раз.

На что важно обратить внимание перед стартом?

На финальном этапе особенно важно уделить внимание мелочам: выбрать удобную экипировку, следить за режимом сна и питанием. Эти нюансы могут сыграть ключевую роль как в достижении результата, так и в том, получите ли вы удовольствие от забега.

Опытные бегуны знают: последние дни — не время для интенсивных тренировок. На первом месте — качество подготовки. Лёгкие скоростные отрезки, упражнения на кор, растяжка и полноценный отдых помогут подойти к старту в отличной форме. Главное — не перегрузить себя и сосредоточиться на дисциплине.

Готовы ли вы к полумарафону «Лужники»: проверьте себя по списку

Чтобы понять, готовы ли вы к дистанции, пробегитесь по этим 10 пунктам и убедитесь, что уделили внимание каждому из них.

Пройдите чек-ап организма. Это нужно, чтобы обезопасить своё здоровье и быть уверенным в том, что тело готово к дистанции. Кстати, для забега потребуется справка от врача: если вы её ещё не сделали – сейчас самое время.

Это нужно, чтобы обезопасить своё здоровье и быть уверенным в том, что тело готово к дистанции. Кстати, для забега потребуется справка от врача: если вы её ещё не сделали – сейчас самое время. Выберите удобную экипировку. Надевайте на забег проверенную обувь и экипировку. Сейчас не время для экспериментов.

Надевайте на забег проверенную обувь и экипировку. Сейчас не время для экспериментов. Спланируйте день забега. Заранее изучите всю информацию и расписание забега, чтобы точно ничего не упустить. Все актуальные данные о полумарафоне можно изучить в нашем предыдущем материале.

Заранее изучите всю информацию и расписание забега, чтобы точно ничего не упустить. Все актуальные данные о полумарафоне можно изучить в нашем предыдущем материале. Ознакомьтесь с трассой и определите целевое время. Важно заранее узнать обо всех спусках, подъёмах, поворотах, чтобы понимать, как правильно разложить силы во время забега.

Важно заранее узнать обо всех спусках, подъёмах, поворотах, чтобы понимать, как правильно разложить силы во время забега. Спланируйте питание на дистанции заранее. Не стоит полагаться только на питание от организаторов, особенно если вы не знакомы с предлагаемыми брендами. Возьмите с собой то, что будет для вас оптимальным и комфортным.

Не стоит полагаться только на питание от организаторов, особенно если вы не знакомы с предлагаемыми брендами. Возьмите с собой то, что будет для вас оптимальным и комфортным. Хорошо выспитесь. Качественный сон накануне забега — залог хорошего результата. Постарайтесь лечь пораньше, чтобы максимально восстановиться.

Качественный сон накануне забега — залог хорошего результата. Постарайтесь лечь пораньше, чтобы максимально восстановиться. Скорректируйте рацион. Сейчас самое время исключить жирную и острую пищу, а также фастфуд.

Сейчас самое время исключить жирную и острую пищу, а также фастфуд. Соберите сумку. Сложите всё необходимое накануне забега, чтобы сэкономить время утром. Проверьте и зарядите гаджеты.

Сложите всё необходимое накануне забега, чтобы сэкономить время утром. Проверьте и зарядите гаджеты. Заручитесь поддержкой близких. Их энергия — это ваш дополнительный ресурс.

Их энергия — это ваш дополнительный ресурс. Не перегружайте себя накануне старта. Основные тренировки уже позади. Но если вы всё-таки решитесь выйти на пробежку, она должна быть короткой и низкоинтенсивной.

Кстати, накануне забега, 22 августа, в Беговом центре в «Лужниках» пройдёт открытая тренировка со спортивным предпринимателем Владимиром Волошиным. В программе: разминка, пробежка на 5 км и заминка. Отличный способ не только подготовиться к забегу, но и настроиться перед стартом. Желаем вам отличных результатов и большой удачи!