Топ-6 способов замедлить износ суставов из-за старения

Названы шесть способов замедлить износ суставов из-за старения

Lenta.ru

Врачи из организации Verywell Health заявили, что износ суставов, связанный со старением, можно замедлить, если придерживаться пяти простых правил. Их слова приводит издание Infobae.

Для здоровья суставов медики посоветовали регулярно заниматься спортом и контролировать вес. Что касается рациона, в нем должно присутствовать большое количество омега-3 жирных кислот, обладающих противовоспалительным действием. Лучшей диетой для этих целей специалисты назвали средиземноморскую систему питания.

Кроме того, продолжили они, избежать появления болей в суставах поможет контроль осанки. Также для замедления износа суставов и снижения нагрузки на них необходимо регулярно использовать различные ортопедические приспособления, такие как наколенники и ортезы, а особенно при высокой физической активности.

