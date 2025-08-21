Микробиолог рассказал, чем опасны шведские столы

Шведские столы в ресторанах и отелях могут стать источником пищевых отравлений из-за нарушений гигиены и неправильного хранения блюд. Кимон-Андреас Карацас, эксперт по пищевой микробиологии из Университета Рединга, заявил, что буфеты часто превращаются в «рассадник болезней».

По словам специалиста, главными причинами пищевых заболеваний на шведских столах являются перекрёстное загрязнение и нахождение еды в «опасной» температурной зоне от 8 до 63 градусов Цельсия, где бактерии быстро размножаются. Особенно в часы пик персонал часто не меняет полностью блюда, а лишь докладывает их в подносы, что способствует распространению микробов.

Доктор Карацас выделил три основных вида бактерий, которые чаще всего вызывают отравления в подобных заведениях: сальмонеллу, кишечную палочку и листерии. Сальмонелла связана с недоваренной птицей, яйцами и молочными продуктами, кишечная палочка — с недостаточно приготовленной говядиной и сырыми овощами, а листерии обитают в мягких сырах и паштетах.

Эксперт также отметил, что серьёзной проблемой является перекрёстное загрязнение: соки от сырого мяса, немытые руки посетителей и использование одной ложки для нескольких блюд могут привести к массовому распространению бактерий. Кроме того, такая ситуация опасна для людей с пищевой аллергией, так как аллергены могут попадать в другие блюда.