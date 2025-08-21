Как избавиться от летних отеков за считанные дни

Лето радует солнцем, но вызывает и физиологические неудобства, особенно отеки, связанные с задержкой воды в организме. Терапевт Оксана Серебрякова рассказала, как избавиться от припухлостей в теплое время года.

Отеки чаще всего временные, но могут сигнализировать о нарушениях работы сердца, сосудов или почек. Обычно они затрагивают ноги и стопы и возникают из-за приема лекарств или соленой пищи. Жара расширяет сосуды, снижая кровоток и повышая венозное давление, что делает капилляры более проницаемыми.

— Важно обращать внимание на такие симптомы, как отек лодыжек и стоп, тяжесть в ногах и изменение цвета кожи, – подчеркнула Серебрякова.

Наиболее уязвимы к отекам женщины, люди с лишним весом и пожилые. При внезапных или односторонних отеках, усиливающихся болях, одышке или слабости необходимо обратиться к врачу — флебологу или терапевту для диагностики.

Чтобы помочь организму, врач посоветовала носить компрессионные чулки по рекомендации специалиста, заниматься физической активностью, гулять и делать гимнастику для ног.

Кроме того, важно соблюдать диету: пить 1,5–2,5 литра воды в день, уменьшить потребление соли и копченых продуктов, включать в рацион больше продуктов, содержащих калий — бананы, огурцы и так далее.

Медик посоветовала ухаживать за ногами, не только летом. Делать прохладные ванночки, избегать попадания прямых солнечных лучей в пиковое время. Также не рекомендуется самостоятельно принимать диуретики без врача, долго находиться в одной позе или носить тесную обувь.

Отеки летом — частое явление, но при боли или односторонних проявлениях их нужно обязательно обследовать — это может быть симптом серьезного заболевания, сообщает Life.ru.

Врач Екатерина Демьяновская объяснила, почему в жару отекают ноги и как с этим бороться. Она уточнила, что в такую погоду расширяются сосуды и замедляется отток крови от ног.