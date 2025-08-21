Медики объяснили, как музыка влияет на работу сердца

Музыка может влиять на артериальное давление, повышая его или понижая – в зависимости от громкости, темпа и других характеристик. Так, более медленная, тихая музыка может вызвать успокоение и снизить показатели давления.

Музыка сама по себе не может справиться с гипертонией, но может стать одной из дополнительных мер на пути к этому. Известно, что музыка может сказываться на настроении человека, а настроение – влиять на артериальное давление, частоту сердечных сокращений и дыхание. Меняя настроение, музыка активизирует вегетативную нервную систему, которая регулирует в том числе и давление, – Джеймс Майр и Деннис Сифрис, д.м.н., рассказали об этом werywell.

Какая часть вегетативной нервной системы активизируется – зависит во многом от темпа музыки, который измеряется в ударах в минуту. Музыка выше 120 ударов в минуту активизирует симпатическую нервную систему, регулирующую реакцию организма на стресс. При воздействии такого стимула симпатической нервной системой выделяется адреналин, что ведет к немедленным физиологическим реакциям, включая повышение давления и частоты сердечных сокращений.

Музыка менее 60 ударов в минуту активизирует парасимпатическую нервную систему, которая действует в противовес симпатической. Ключевой ее частью является блуждающий нерв. Вибрации медленной музыки стимулируют блуждающий нерв, приводя к снижению давления и частоты сердечных сокращений.

Есть и другие факторы, от которых может зависеть реакция организма на музыку. Стиль музыки может влиять на то, какая часть вегетативной нервной системы активизируется: например, рок или электронная музыка могут повышать давление, а камерная или эмбиент-джаз – понижать. Однако, это не жесткое «правило»: разные люди по-разному могут реагировать на одинаковую музыку.

Громкость может играть роль: экстремальная громкость может вызывать скачки давления. Музыка среднего темпа и умеренной громкости практически не оказывает влияние на давление. Важна и продолжительность прослушивания: более продолжительное прослушивание может усилить гипотензивный эффект. Например, в исследовании 2021 года было доказано, что у людей, которые слушали расслабляющую музыку по полчаса в день в течение четырех недель, систолическое артериальное давление снизилось на 7%.

Врачи указывают: влияние музыки на артериальное давление, как правило, непродолжительно – показатели возвращаются к исходному уровню уже через несколько минут. Однако, если использовать музыкальную терапию на постоянной основе, она может принести пользу людям с гипертонией или стать одним из способов ее профилактики наряду с диетой, физической активностью, контролем веса, снижением веса, приемом препаратов.