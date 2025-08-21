Эксперт рассказал, растут ли в России грибы, замедляющие старение

Некоторые грибы в России могут содержать вещества, замедляющие старение. Об этом рассказал Михаил Болков, кандидат медицинских наук и научный сотрудник Института изучения старения Российского геронтологического научно-клинического центр Пироговского Университета.

По словам эксперта, в грибах присутствует эрготионеин — природная аминокислота, которая не вырабатывается в организме человека, но обладает потенциалом в качестве геропротекторов (биологически активные вещества, способные замедлять процессы старения).

Новые исследования относительно пользы предполагают, что эти же вещества содержатся и в наших сортах, типа лисичек, белых, подберёзовиков, опят. Фактически надо понимать, что усвояемость у них не идеальная.

Эксперт также предупредил об опасностях при сборе грибов: вблизи промышленных зон они могут накапливать тяжёлые металлы и токсины. Кроме того, даже опытные грибники иногда путают съедобные виды с ядовитыми.