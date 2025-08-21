В чем опасность бодибилдинга для сердца

Профессиональный спорт может навредить здоровью, например, бодибилдинг может негативно повлиять на состояние сердца, рассказал «Газете.Ru» заведующий кафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации, директор Клиники медицинской реабилитации Сеченовского Университета профессор Евгений Ачкасов.

«Профессиональный спорт не всегда полезен для здоровья. Давайте рассмотрим примеры, когда молодые культуристы умирают. Например, известен случай, когда культурист по прозвищу Динамит ушел из жизни в молодом возрасте. Почему это происходит? Дело в том, что у людей с большим объемом мышц сердце может не справиться. Возникает несоответствие между объемом мышц и возможностями сердца. Или, например, у спортсменов, которые постоянно тренируются, сердечная мышца может гипертрофироваться. Это так называемый синдром спортивного сердца, который может привести к проблемам в будущем», — отметил Ачкасов.

Правильно подобранная физическая активность полезна для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Однако важно не переусердствовать, чтобы не навредить здоровью. Особенно это касается людей, которые не привыкли к регулярным тренировкам. Поэтому при занятиях спортом важно ежегодно проходить углубленное медицинское обследование. А если вы решили начать занятия спортом без опыта, особенно в пожилом возрасте, то обязательно перед этим нужно сходить к врачу, чтобы определить нагрузки.