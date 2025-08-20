Врач сравнила пользу чая и кофе по утрам

Кофе и чай по утрам действуют по-разному, рассказала эндокринолог Екатерина Боброва. Пользу этих напитков она сравнила в беседе с aif.ru.

По словам врача, в качестве утреннего напитка лучше выбирать чай, в котором меньше кофеина и который действует более мягко.

«Обогащенный антиоксидантами и полифенолами, чай, как черный, так и зеленый, укрепляет иммунитет и улучшает состояние сосудов, а меньшая, чем в кофе, концентрация кофеина делает чай более щадящим для организма в длительной перспективе», — объяснила медик.

Размеренное действие чая, как отметила она, обусловлено наличием в нем аминокислоты L-теанина, расслабляюще воздействующей на сердечно-сосудистую и нервную системы. В свою очередь, кофеин не только «работает» быстрее, но и повышает уровень плохого холестерина, если пить его в количестве от четырех чашек в сутки.

Кофе, по словам Бобровой, как и чай, богат антиоксидантами, однако чрезмерное его потребление может негативно сказаться на работе желудка и сердечно-сосудистой системы, а у пожилых людей — привести к потере костной массы. Для подростков же переизбыток кофеина — верный путь к нарушению режима сна, добавила эндокринолог.

