Доктор назвала факторы, провоцирующие «отпускную болезнь»

Дебют и обострение хронических болезней в отпуске или на выходных объясняются снижением уровня гормонов стресса, заявила врач общей практики, главный врач клиники Golden Care Анастасия Гольцман. Об этом и некоторых других провоцирующих «отпускную болезнь» факторах она рассказала «Ленте.ру».

© Lenta.ru

«Ухудшение самочувствия на отдыхе многие исследователи связывают с изменением концентрации гормонов стресса — кортизола и адреналина. Их колебания возникают из-за перехода от напряженного рабочего графика к расслабленному отпускному», — заявила медик.

Еще одной причиной «отпускной болезни» она назвала тот факт, что на отдыхе человек попадает в непривычные условия — меняются вода, температура вокруг, влажность, уровень физической активности. Такие условия часто становятся причиной обострения уже имеющихся хронических заболеваний — прежде всего сердечно-сосудистых проблем. Например, жара увеличивает риск повышения давления, вероятность развития аритмии, уточнила собеседница «Ленты.ру».

Также, по ее словам, вклад в «каникулярные обострения» болезней вносит отказ от терапии, прописанной врачом.

«Нередки случаи, когда человек, который должен принимать те или иные лекарства на постоянной основе, решает сделать перерыв, чтобы организм "отдохнул" от лечения. Такой подход в корне неверен и может обернуться негативными последствиями», — предупредила Гольцман.

Ранее врач-оториноларинголог Владимир Беликов предупредил россиян об опасных последствиях храпа. Он может являться признаком обструктивного апноэ сна — неоднократной остановки дыхания во сне, что, в свою очередь, может привести к гипертонии и инсульту, сообщил специалист.