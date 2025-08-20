Какую пользу могут принести здоровью комнатные растения

Известно, что комнатные растения могут позитивно влиять на здоровье человека. О том, какие из них действительно можно считать полезными, пишет argumenti.ru.

По словам специалистов, безусловно полезным является алоэ. Гель из листьев этого растения используется для лечения солнечных ожогов, раздражения кожи и ускорения заживления ран. Алоэ также оказывает положительное влияние на работу желудочно-кишечного тракта.

Лаванда помогает снизить уровень стресса и способствует релаксации. Используется в кулинарии и фитотерапии, но ее избыток может изменить вкус блюд.

Чай из мяты успокаивает нервную систему и улучшает пищеварение. Мята является эффективным средством при заболеваниях горла и простуде.

Орегано улучшает работу желудочно-кишечного тракта, способствуя снятию метеоризма и спазмов. Розмарин обладает противовоспалительными свойствами и способствует улучшению пищеварения. Тимьян используется в народной медицине для облегчения симптомов простуды и улучшения пищеварения.

Все эти растения также могут служить хорошим дополнением к домашнему интерьеру.

Ранее сообщалось, что в Беларуси растет более 4300 видов полезных растений. Более 100 видов произрастает в естественных условиях. Одна из самых знаменитых трав зубровка душистая. В народной медицине ее чаще всего используют для приготовления водных и спиртовых настоек. Считается, что такой эликсир улучшает пищеварение и помогает при лихорадке.