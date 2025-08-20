Простые упражнения, которые избавят вас от отеков

Отеки — это скопление жидкости в тканях, вызванное малоподвижным образом жизни, неправильным питанием, гормональными колебаниями и другими факторами. Они способны испортить не только внешний вид, но и самочувствие. Мы собрали простые, но эффективные упражнения, которые, по словам экспертов, помогут запустить лимфоток, улучшить кровообращение и вернуть легкость телу.

Почему упражнения помогают

По словам врача спортивной медицины Артема Рыженко, движение стимулирует лимфатическую систему, а мышцы работают как насос, увеличивая кровоток и усиливая метаболизм, что помогает вывести лишнюю жидкость (интервью RBC Style, style.rbc.ru, 2025). Поэтому очень важно не только следить за питанием, но и применять физическую активность.

Комплекс упражнений от отеков

Эти упражнения направлены на самые проблемные зоны, где чаще всего скапливается лишняя жидкость: стопы, икры, бедра. Такие движения мягко стимулируют лимфоток, «включают» мышцы-насосы и улучшают микроциркуляцию. Плюс — их можно делать где угодно: дома, в офисе, в отеле во время командировки. Всего несколько минут в день — и вы почувствуете, как ноги становятся легче, а отеки начинают сходить уже к вечеру.

Упражнение с мячиком для стоп. Поставьте под подушечки стоп массажный или теннисный мяч и прокатывайте его. Это массирует поперечный свод и улучшает кровообращение в стопе. Подъемы на носки. Встаньте прямо, поднимитесь на носки, задержитесь на секунду и опуститесь обратно. Повторите 15–20 раз — это активирует гематолимфатический насос икроножных мышц. «Велосипед» лежа. Лягте на спину и имитируйте езду на велосипеде ногами. Это улучшает отток жидкости и уменьшает отечность. Махи ногами в сторону (лежа на боку). Лягте на бок и поднимайте верхнюю ногу вверх и вниз, удерживая ее прямой. Повторите 10–15 раз на каждую сторону. «Лодочка» — укрепление кора. Сидя на полу, подтяните колени, отклонитесь чуть назад, вытяните руки и удерживайте равновесие до 30 секунд. Растяжка икр. Станьте лицом к стене, одну ногу отведите назад, пятка прижата к полу. Наклонитесь вперед и задержитесь 20–30 секунд.

Кардио и активность

Локальные упражнения — отличный способ помочь ногам и лицу выглядеть свежее, но настоящую «генеральную уборку» в организме устраивает кардио. Любая аэробная нагрузка — от быстрой прогулки с подругой до танцев на кухне — заставляет сердце биться чаще, а лимфу и кровь циркулировать активнее. При этом лишняя жидкость не задерживается в тканях, а энергия, наоборот, прибавляется. Кардио — это как нажать кнопку «турбо» для обмена веществ: запускается потоотделение, мышцы работают синхронно, а отечность буквально «тает». Главное — выбрать вид активности, который вам по душе, чтобы тренировка стала удовольствием, а не обязанностью.

Примеры домашних упражнений:

Подъемы на носки — 3–4 подхода по 20 раз.

«Жук» — лежа, поднять руки и ноги вверх, потрясти ими 30 секунд, повторить 5–6 раз.

«Джампинг Джек» — прыжки 30 секунд, отды× 30 секунд, 5–6 подходов.

Советы для усиления эффекта