Вирусолог ответил, нужна ли массовая вакцинация от COVID-19

У 95% россиян циркулирующие субтипы и штаммы вируса вызывают лёгкий ОРВИ.

При этом профилактика может потребоваться людям, входящим в группу риска.

Таким мнением в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» поделился директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

«SARS-CoV-2 — новый коронавирус, вызывающий заболевания под названием COVID-19. Особенности его циркулирующих субтипов и штаммов, в частности «омикрон» и последние его субтипы, характеризуются тем, что они вызывают лёгкие формы заболевания, преимущественно проявляющиеся как лёгкий ОРВИ, то есть лёгкие острые респираторные вирусные инфекции у более чем 95% населения. Тем не менее у небольшого числа людей регистрируются среднетяжёлые и ещё реже тяжёлые формы заболевания, которые в том числе требуют госпитализации. Но это относительно небольшая группа людей. Хотя в масштабах страны это может показаться достаточно значимой группой. Вопрос о вакцинации групп риска, он открытый. Массовая вакцинация маловероятна в текущих условиях. Но вакцинация групп риска, она рассматривается специалистами, пока окончательного решения нет. В данный момент вакцинация для профилактики COVID-19 не проводится».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что COVID-19 перешёл в разряд сезонных. Возвращение пандемии маловероятно, отметила она.