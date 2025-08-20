Ортопед назвал причину боли в мышцах после тренировок

Травматолог-ортопед Александр Аржаков раскрыл причину боли в мышцах после тренировок. Об этом сообщают «Известия».

Врач назвал боль в мышцах нормальной реакцией организма на новые или интенсивные нагрузки.

«Она обычно возникает через 12–24 часа после тренировки, достигает пика на 2–3 сутки после занятий и проходит в течение 5–7 дней», — заявил медик.

Он добавил, что долгое время боль в мышцах объяснялась повышением уровня молочной кислоты.

«В основе синдрома отсроченной мышечной боли лежит микротравма мышечных волокон и их последующее воспаление, при этом, по новым данным, это явление может возникать и без повреждения тканей за счет активации специфических биохимических реакций в организме во время тренировки», — отметил Аржаков.

Также он дал основную рекомендацию при возникновении мышечной боли.

«Нужно дать возможность организму отдохнуть. Следует избегать интенсивных нагрузок на ту же группу мышц в ближайшие 2–3 дня, а при выраженной боли — в течение семи дней», — добавил собеседник газеты.

