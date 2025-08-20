Стоит ли включать в рацион консервированную фасоль

Консервированная фасоль – продукт, который часто можно встретить на полках магазинов. Она бывает разных видов, отличаясь по цвету, вкусу, текстуре и применению. Что нужно знать о фасоли в банке – рассказали эксперты Роскачества.

По словам экспертов, фасоль в банке – это не просто удобный продукт для быстрой готовки разных блюд, но и богатая полезными веществами пища.

Есть белая фасоль каннеллини, которая хорошо подходит для салатов и итальянских супов; фасоль неви – мелкая, подходящая для супов и рагу; фасоль чали – крупная, мягкая, схожая с картофелем при варке. Среди красных сортов известны: пинто – с кремовой текстурой; кидни – крупная, плотная, с ярким вкусом, часто продающаяся в томатном соусе; адзуки – мелкая и сладковатая. Есть черная фасоль – плотная и сладковатая, которая подходит для салатов и горячих блюд, и есть – зеленая, которая чаще продается в свежем или замороженном виде, но и консервированной тоже может быть.

Фасоль имеет низкий гликемический индекс и помогает контролировать уровень глюкозы в крови, что делает ее полезным продуктом. В ней мало жира и калорий, но много клетчатки, что хорошо подходит для контроля веса. Для людей, заботящихся о мышечной массе, это богатый источник растительного белка. Плюс – сложные углеводы обеспечивают длительное чувство сытости.

Тем не менее, фасолью в банке нельзя увлекаться людям с заболеваниями ЖКТ в период обострения, при патологиях почек из-за содержания натрия и калия, детям младше двух лет из-за риска газообразования. Им можно предлагать продукт без соли и консервантов с предварительным промыванием бобов.

Выбирая консервированную фасоль, стоит обратить внимание на состав: бобы, вода, соль, сахар – и минимум добавок. После вскрытия банки хранить фасоль в холодильнике не более трех дней. Дата производства также имеет значение – летние месяцы говорят о свежем урожае.