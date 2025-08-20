Раскрыты 6 способов сделать приготовление мяса на гриле более безопасным

При жарке мяса на сильном огне образуются два типа опасных соединений: гетероциклические амины (ГЦА) и полициклические ароматические углеводороды (ПАУ). Они могут повреждать ДНК, увеличивая вероятность развития колоректального рака, рака простаты и поджелудочной железы, сказал Радж Дасгупта — доктор медицинских наук, доцент кафедры клинической медицины в Медицинской школе Риверсайда Калифорнийского университета.

Топ-6 способов сделать приготовление мяса на гриле более безопасным
Обработанное мясо (сосиски, колбасы) представляет особую опасность.

Врач дал шесть рекомендаций, которые помогут снизить риски.

  1. Маринуйте мясо — даже 30 минут в маринаде уменьшают образование вредных веществ.
  2. Чаще переворачивайте — это предотвращает подгорание.
  3. Избегайте открытого огня — используйте непрямой нагрев или предварительно запекайте мясо.
  4. Удаляйте обугленные части — они содержат больше всего канцерогенов.
  5. Выбирайте постное мясо — курица безопаснее жирной говядины.
  6. Готовьте овощи и тофу — в них не образуются канцерогены.

Полностью отказываться от гриля не нужно, но разумный подход снизит риски для здоровья, сказал Радж Дасгупта.