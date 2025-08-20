Топ-6 способов сделать приготовление мяса на гриле более безопасным

Раскрыты 6 способов сделать приготовление мяса на гриле более безопасным
При жарке мяса на сильном огне образуются два типа опасных соединений: гетероциклические амины (ГЦА) и полициклические ароматические углеводороды (ПАУ). Они могут повреждать ДНК, увеличивая вероятность развития колоректального рака, рака простаты и поджелудочной железы, сказал Радж Дасгупта — доктор медицинских наук, доцент кафедры клинической медицины в Медицинской школе Риверсайда Калифорнийского университета.
Обработанное мясо (сосиски, колбасы) представляет особую опасность.
Врач дал шесть рекомендаций, которые помогут снизить риски.
- Маринуйте мясо — даже 30 минут в маринаде уменьшают образование вредных веществ.
- Чаще переворачивайте — это предотвращает подгорание.
- Избегайте открытого огня — используйте непрямой нагрев или предварительно запекайте мясо.
- Удаляйте обугленные части — они содержат больше всего канцерогенов.
- Выбирайте постное мясо — курица безопаснее жирной говядины.
- Готовьте овощи и тофу — в них не образуются канцерогены.
Полностью отказываться от гриля не нужно, но разумный подход снизит риски для здоровья, сказал Радж Дасгупта.