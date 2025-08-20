Как правильно вести себя в сезон осенних вирусов

Самое главное в сезон вирусов, что может сделать человек, — это следить за своим здоровьем и стараться не заражать других, если заболел сам, сказала в беседе с RT врач-терапевт Людмила Лапа.

«Маски. Если куда-то идём, едем в метро или на автобусе — защищаем себя и не заражаем других. Одеваться нужно чётко по погоде. Сейчас, например, коварная погода. Сильно отличается с утра и днём. Нужно одеваться так, чтобы можно было снять вторую одежду», — рассказала она.

И нужно забыть фразу, что фрукты — это не еда, продолжила врач.

«Для получения витаминов нужен один фрукт в день. В полдник. Если переохладились, обязательно тёплая ванна и питьё. Ну а если уж заболели, появилась температура, насморк, боль в суставах — остаёмся дома и вызываем врача», — подытожила она.

