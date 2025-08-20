Почему не стоит связывать плохое самочувствие с магнитными бурями

Связь ухудшения самочувствия с магнитными бурями не имеет научного подтверждения. Людям, напротив, стоит задуматься, почему некоторые чувствуют себя лучше, когда солнечная активность растет, сказал ТАСС старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, профессор Иркутского государственного университета (ИГУ) Сергей Язев.

"Согласно общепринятым убеждениям, сейчас, в отсутствие магнитных бурь, всем должно быть очень хорошо. А не тут-то было. Мне, например, уже несколько человек сказали, что чувствуют себя плохо и спросили, нет ли магнитных бурь. Это в очередной раз доказывает, что не нужно связывать свое состояние с магнитными бурями. Не от них зависит наше самочувствие", - рассказал Язев ТАСС, добавив, что достоверных научных данных, подтверждающих эту связь, пока нет.

Ученый также указал на то, что россиянам следует, напротив, задаться вопросом, почему во время солнечных бурь некоторые чувствуют себя лучше, чем обычно.

"А может, как раз спокойное состояние магнитосферы Земли приводит к плохому самочувствию? Это шутка, конечно", - добавил он.

Активность Солнца ниже, чем год назад

В эти дни магнитных бурь на Земле нет, так как уровень солнечной активности крайне низок, отметил астроном. На солнечном диске видны шесть небольших групп пятен, сильные и даже средние вспышки не фиксируются.