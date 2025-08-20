Фитнес-тренер назвал главные правила для тренировок в жару

К этим советам стоит прислушаться. Фитнес-тренер Марк Латынин рассказал, как заниматься спортом в жару, чтобы не навредить себе. В первую очередь эксперт напомнил о важности пить достаточное количество воды. Во-вторых, на период зноя стоит отказаться от алкоголя и кофеина, которые «сушат» организм.

Лучшее время для занятий — до девяти утра и после семи часов вечера. Нужно избегать пика активности солнца. Кроме того, стоит сократить продолжительность тренировок и интенсивность нагрузок. При малейших признаках ухудшения самочувствия необходимо срочно прекратить тренировку.