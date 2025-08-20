Перечислены самые неподходящие для завтрака продукты

Завтрак — важнейший прием пищи за день, однако далеко не все продукты одинаково полезны по утрам. Гастроэнтеролог Валерия Ломова рассказала, каких блюд стоит избегать в это время дня.

По ее словам, лучше отдавать предпочтение полезным продуктам — яйцам, омлетам, кашам, авокадо, орехам, а также напиткам вроде зеленого чая или отвара шиповника. В утренние часы желудку может нанести вред кофе. При употреблении натощак этот напиток стимулирует выработку соляной кислоты и раздражает слизистую, что провоцирует изжогу и риск гастрита.

Ломова добавила, что быстрые завтраки с простыми углеводами — хлеб, выпечка и так далее — приводят к резкому росту инсулина в крови и способствуют набору лишних килограммов.

Кроме того, не стоит пить натощак соки и есть фрукты, особенно цитрусовые. Они могут раздражать пустой желудок. Кисломолочные продукты на завтрак теряют часть полезных веществ из-за повышенной кислотности. Также не стоит пить горячую воду, отдавая предпочтение воде комнатной температуры.

Гастроэнтеролог добавила, что регулярные завтраки не только помогают запустить пищеварительные процессы, но и снижают риск образования камней в желчном пузыре.

— Обратите внимание на сигналы организма: постоянная изжога, боли в животе, вздутие, тошнота, ощущение тяжести после еды или нарушение стула могут быть признаками проблем с ЖКТ. При их появлении крайне важно обратиться к врачу для обследования и своевременной диагностики, — заключила врач в беседе с Life.ru.

