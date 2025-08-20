Стало известно о неприятном побочном эффекте модного кофейного напитка

Стало известно о неприятном побочном эффекте модного в соцсетях кофейного напитка
Эксперт по фитнесу Адам Кларк предупредил, что у модного в соцсетях напитка на основе кофе есть неприятный побочный эффект. Его слова приводит Daily Mail.
Кларк рассказал, что кофейный напиток с протеином продвигается в качестве средства для похудения. Для его приготовления блогеры добавляют в чашку крепкого эспрессо или американо ложку протеинового порошка и получившуюся смесь выливают в стакан со льдом.
По задумке, такой протеиновый коктейль должен насытить организм белком и ускорить потерю веса, но на практике он приносит скорее вред, чем пользу.
«Если вы потребляете больше белка, чем вам нужно, это провоцирует увеличение веса вместо его потери», — объяснил эксперт.
Он отметил, что суточная норма белка рассчитывается индивидуально для каждого человека и зависит от веса и физической активности. В среднем она составляет 10-35 процентов от общего рациона.
Кроме того, как отметил Кларк, людям, которые не занимаются спортом профессионально, лучше получать белок не из протеиновых коктейлей, а из обычных продуктов, таких как мясо, яйца, рыба и бобовые.
Ранее стоматолог Ирина Скрыпникова предупредила об опасности кофе глясе. По ее словам, напиток увеличивает чувствительность зубов и вредит эмали.