Как подготовить иммунитет к осени без лекарств

С приближением осени возрастает риск заражения вирусными инфекциями, поскольку в этот период иммунитет может ослабеть. Как подготовиться к сезону простуд без медикаментов, рассказала врач-аллерголог-иммунолог Наталья Попова интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Врач подчеркнула важность правильного питания для укрепления здоровья. Овощи и фрукты богаты витаминами и минералами, необходимыми для иммунной системы. Особенно полезны сезонные продукты, содержащие больше питательных веществ и меньше химических добавок. Осенью рекомендуется употреблять тыкву, морковь и яблоки, богатые витамином А, который защищает слизистые оболочки и повышает сопротивляемость инфекциям.

Прогулки на свежем воздухе важны для синтеза витамина D, необходимого для иммунной системы. Недостаток солнечного света может снизить уровень витамина D, делая организм уязвимым к инфекциям. Ежедневные прогулки на улице даже зимой помогают предотвратить простуды. Утром можно выйти раньше и прогуляться пешком, наслаждаясь солнечными лучами или выпивая кофе на балконе, посоветовала Попова.

Микрофлора кишечника играет ключевую роль в защите организма. Полезные бактерии улучшают пищеварение, синтезируют витамины и защищают от патогенов. Поэтому включайте в рацион квашеные продукты, кефир, йогурт, бобовые и отруби.

Врач подчеркнула, что не все симптомы указывают на болезнь. Например, кашель может быть естественным способом очистки дыхательных путей. Если он возникает без температуры, это не всегда признак заболевания.