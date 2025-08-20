Эксперт объяснила, можно ли подхватить половую инфекцию во время купания

Оксана Минкина — доцент кафедры биологии имени академика Ярыгина Института биологии и патологии человека Пироговского Университета — объяснила, как на самом деле передаются инфекции, передаваемые половым путём (ИППП), и опровергла популярные мифы.

По словам эксперта, ИППП чаще всего передаются при незащищённых половых контактах — вагинальных, оральных или анальных. Возможна передача от матери к ребёнку во время беременности или родов, а также через кровь. Оксана Минкина привела исторический пример, когда ребёнок заразился сифилисом через поцелуй няни, у которой были язвы на губах. Однако такие случаи редки — для заражения нужен прямой контакт с очагом инфекции.

Эксперт заявила, что риск подхватить ИППП в общественных местах, таких как бассейны, аквапарки или бани, крайне низок. Возбудители этих инфекций быстро погибают в хлорированной воде и при высоких температурах. Кроме того, для заражения требуется значительное количество патогенов и прямой контакт со слизистыми, что практически невозможно в воде.