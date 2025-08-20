Назван очень простой способ укрепить сердце

Доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней №2 Пироговского университета, доктор медицинских наук Эльвира Хачирова заявила, что для укрепления сердца достаточно просто ходить.

«Ходьба способствует укреплению сердечной мышцы. Во время физической активности сердце начинает работать интенсивнее, перекачивая больше крови. Это тренирует сердце, делая его более сильным и эффективным. Укрепленное сердце способно обеспечивать организм кровью с меньшими усилиями, что снижает нагрузку на всю сердечно-сосудистую систему», – пояснила она РИА Новости.

Эксперт отметила, что ходьба снижает уровень холестерина, нормализует артериальное давление, помогает контролировать вес.

