Назван очень простой способ укрепить сердце

Доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней №2 Пироговского университета, доктор медицинских наук Эльвира Хачирова заявила, что для укрепления сердца достаточно просто ходить.

© Global Look Press

«Ходьба способствует укреплению сердечной мышцы. Во время физической активности сердце начинает работать интенсивнее, перекачивая больше крови. Это тренирует сердце, делая его более сильным и эффективным. Укрепленное сердце способно обеспечивать организм кровью с меньшими усилиями, что снижает нагрузку на всю сердечно-сосудистую систему», – пояснила она РИА Новости.

Эксперт отметила, что ходьба снижает уровень холестерина, нормализует артериальное давление, помогает контролировать вес.

