Какие лекарства нельзя сочетать с кофе

В кофе содержится кофеин – вещество, способное оказывать влияние на абсорбцию и метаболизм некоторых препаратов в организме. При приеме рецептурных препаратов любителям кофе рекомендуется проконсультироваться с врачом – возможно, от кофе нужно будет оказаться или разделить по времени прием лекарств и напитка.

Доктор медицинский наук Сохаиб Имтиаз подтвердил werywell, что кофеин может обладать мощным действием, поэтому лучше употреблять его в перерывах между приемом лекарств. Для устранения сомнений по поводу их взаимодействия – желательно обратиться к врачу. Есть группа лекарств, которые нежелательно смешивать с кофе.

Антикоагулянты – кроверазжижающие препараты, обладающие способностью препятствовать свертыванию крови. Их обычно принимают пациенты с высоким риском тромбообразования. Есть исследование, указывающие на то, что кофеин может усиливать действие антикоагулянтов, повышая риск кровотечения.

Антидепрессанты. Кофе может влиять на усвоение ряда антидепрессантов, которые используют для лечения депрессии, тревожности и других психических расстройств. Кофе в большом объеме может уменьшить количество веществ, усвояемых организмом из препарата, и снизить его эффективность.

Антипсихотики, используемые для лечения серьезных психических расстройств, таких как депрессивное расстройство и шизофрения, также могут стать менее эффективными, если их принимать вместе с кофе. Возможно, врач даст рекомендации как развести лекарство и напиток в своем рационе.

Лекарства от астмы, бронходилататоры, направлены на расслабление дыхательных путей и облегчение дыхания. К побочным эффектам препаратов этой группы относятся учащенное сердцебиение, головная боль, беспокойство, раздражительность. Кофеин может усугубить эти побочные проявления.

Лекарства от гипертонии действуют, снижая частоту сердечных сокращений и уменьшая нагрузку на сердце. Употребление кофе одновременно с лекарством от давления может привести к снижению усвоения препарата организмом.

Ингибиторы холинэстеразы – препараты, применяемые в лечении болезни Альцгеймера и деменции, воздействуют непосредственно на мозг, защищая нейромедиатор ацетилхолин. Употребление кофе с этими лекарствами может влиять на их эффективность: кофеин уменьшает количество веществ, достигающих мозга.

Лекарства от простуды и аллергии, содержащие псевдоэфедрин. Это средство является стимулятором нервной системы и обладает многими схожими с кофе эффектами. Совместный их прием может увеличить риск побочных эффектов, таких как беспокойство, учащённое сердцебиение и проблемы со сном.

Лекарства от диабета. Известно, что употребление большого количества кофеина может повысить уровень глюкозы в крови и инсулина. У кофеманов контроль диабета может быть затруднен.

Антибиотики хинолонового ряда лечат бактериальные инфекции. При одновременном приеме с кофеином он могут усиливать его действие, повышая риск беспокойства и учащенного сердцебиения. Кофеиносодержащие напитки лучше не употреблять во время приема таких антибиотиков.

Также эксперт рекомендует не совмещать прием кофе и препаратов для лечения щитовидной железы. Кофеманам с гипотиреозом, например, которые пьют лекарства. О приеме кофе лучше проконсультироваться с врачом.