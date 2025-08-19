Названы продукты с самым высоким содержанием витамина С

Многие считают, что самый простой и правильный способ пополнить запасы витамина С съесть апельсин или лимон. Но оказывается, что есть продукты, которые содержат намного больше этого важного элемента, сообщает телеканал «Саратов 24.

По словам биотехнолога СГМУ имени В.И. Разумовского Виктории Стрижевской, витамин С содержится во всех овощах и фруктах, но рекордсменом по его содержанию является шиповник. Употребление всего 200 граммов отвара может покрыть суточную потребность организма в витамине.

Также среди лидеров по содержанию витамина С выделяют черную смородину, облепиху, болгарский перец, виноград, малину и крыжовник.

При этом нужно помнить, что неправильно обработанная пища лишает нас большей части витамина, отметила эксперт. Так, витамин С начинает теряться уже при измельчении: чем мельче нарезка, тем выше риск потерять ценное вещество.

