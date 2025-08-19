Диетолог Залетова рассказала, сколько раз в неделю можно есть картошку фри
Картошка фри - обожаемая всеми еда, но с точки зрения сохранения здоровья это далеко не лучшее блюдо. Оказывается, если регулярно съедать по три порции картофеля фри в неделю (по сути, есть такую картошку через день или около того), риск развития диабета повышается на 20%. Об этом рассказала заведующая дневным стационаром клиники лечебного питания "ФИЦ питания и биотехнологии", врач-диетолог Татьяна Залетова.
"Причина повышения риска развития диабета кроется в способе приготовления картофеля. Этот риск связан не с крахмалом, а с комбинацией быстрых углеводов, вредных жиров и термической обработки", - пояснила доктор Залетова.
Жарка во фритюре приводит к образованию в блюде канцерогенов (акриламид, альдегиды), попадая в организм, такая еда усиливает окислительный стресс, что ухудшает чувствительность к инсулину и вызывает поражение оболочки сосуда, подчеркивает эксперт.
"Высокое содержание жира (особенно трансжиров в фастфуде) замедляет пищеварение, но при частом употреблении способствует хроническому воспалению и инсулинорезистентности. Также при жарке разрушается клетчатка, что ускоряет усвоение глюкозы, поэтому гликемическая нагрузка картофеля фри выше", - отметила Залетова.
Как снизить риски заболевания:
- выбирать вареный или запеченный картофель;
- сочетать картофель с зеленью и овощами (дополнительный источник клетчатки);
- употреблять здоровые жиры, например, оливковое масло.