Сколько раз в неделю можно есть картошку фри

Картошка фри - обожаемая всеми еда, но с точки зрения сохранения здоровья это далеко не лучшее блюдо. Оказывается, если регулярно съедать по три порции картофеля фри в неделю (по сути, есть такую картошку через день или около того), риск развития диабета повышается на 20%. Об этом рассказала заведующая дневным стационаром клиники лечебного питания "ФИЦ питания и биотехнологии", врач-диетолог Татьяна Залетова.

© Российская Газета

"Причина повышения риска развития диабета кроется в способе приготовления картофеля. Этот риск связан не с крахмалом, а с комбинацией быстрых углеводов, вредных жиров и термической обработки", - пояснила доктор Залетова.

Жарка во фритюре приводит к образованию в блюде канцерогенов (акриламид, альдегиды), попадая в организм, такая еда усиливает окислительный стресс, что ухудшает чувствительность к инсулину и вызывает поражение оболочки сосуда, подчеркивает эксперт.

"Высокое содержание жира (особенно трансжиров в фастфуде) замедляет пищеварение, но при частом употреблении способствует хроническому воспалению и инсулинорезистентности. Также при жарке разрушается клетчатка, что ускоряет усвоение глюкозы, поэтому гликемическая нагрузка картофеля фри выше", - отметила Залетова.

Как снизить риски заболевания: