Человек расползается, как блинчик: чем опасен недостаток белка

Белок — важная часть рациона человека. При его дефиците могут проявиться слабость и увядание кожи. Почему так происходит, «Вечерняя Москва» узнала у диетолога Елены Соломатиной.

Почему страдает организм

Эксперт объяснила, что при дефиците белка человек зрительно худеет, потому что как бы «высыхает».

Идут распад белка и, соответственно, потеря мышечной массы. Теряется связочный аппарат. Поэтому у пожилых людей страдает связочный аппарат — хрящи и сухожилия тоже иссыхают, они еле передвигаются, роняют предметы. Это, к сожалению, уже спутник старости, — рассказала собеседница «ВМ».

Белок в организме существует не только в мышцах, сухожилиях, хрящах, костях. Это и транспортные белки, нейромедиаторы, клетки крови и иммунной системы.

Недостаток белка может возникнуть, если человек долго питается растительной пищей или переходит на веганство. В растительной пище есть белок, но может не быть ряда аминокислот, которые являются «кирпичами» для синтеза белка, — обратила внимание диетолог.

«Завод» чахнет без «стройматериала»

Белок хорошо расщепляется не у всех людей. В идеале он должен разъединяться на цепочки, пептиды до отдельных свободных аминокислот.

Если расщепление происходит недостаточно, организм разрушает собственные белки и забирает их для синтеза. Такое часто случается в пожилом возрасте и у хронически больных людей, у которых нарушена система переваривания и расщепления белка, его синтеза, — отметила Соломатина.

Помимо того что организму нужно расщепить белок из пищи, нужно еще адаптировать его к своим нуждам: к примеру, белок пшеницы и белок человека различаются по своей сути.

Белок — это наш матрикс, некая структура, матрица, вдоль которой перемещаются и куда помещены наши клетки. Без этого мы бы расползлись, как блинчик. Если «собрать» человека без этого матрикса, он просто будет мокрой лужицей на полу, — сравнила диетолог.

Зачастую этот матрикс разрушается из-за неправильного пищевого поведения, даже несмотря на то, что организм способен синтезировать белок. Дело в том, что наш организм постоянно обновляется. Когда человек ест много простых углеводов, жирное, жареное, все это при пищеварении гликируется, и возникает воспаление.

Иммунная система реагирует на это и удаляет дефектные белки. Но организму нужны новые. Если человек не дает «строительного материала», страдает наш тургор кожи — она провисает, появляются морщинки. Организм не может это «отремонтировать», если нет этого «строительного белка», — сообщила эксперт.

Кроме того, при недостатке белка страдает не только кожа — под удар попадает сердце. Сердечная мышца, сосуды состоят из белка, и при его недостатке в первую очередь организм старается «отремонтировать» сердце, а внешние проявления вроде нарушения тургора кожи — по остаточному принципу.

Белок нам просто необходим, потому что он поддерживает водно-солевой баланс и нужен для определенных метаболических процессов. Если его будет не хватать, то будут нарушения в работе организма и внешние проявления этого, — подчеркнула диетолог.

Без «строительного материала» в виде белка кровь не будет нормально переносить кислород. Весь организм будет чахнуть, хиреть и сломается насовсем.

Это происходит очень часто в старости, потому что там очень много нарушений. Но синтез белка, в частности, тоже играет достаточно большую роль в этом процессе, — заключила Соломатина.

Коллаген является одним из основных естественных белков кожи, который определяет ее прочность и эластичность. Без его выработки эти показатели утрачиваются. Почему так происходит, «Вечерней Москве» рассказала дерматолог-косметолог, врач первой категории сети клиник «Семейная» Анна Павленко.